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«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: «дьяволы» зависли в 10 очках от зоны вылета

Прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» 26 января 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Амад Диалло («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
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26 января «Манчестер Юнайтед» навестит «Фулхэм» в 23-м туре чемпионата Англии. Матч состоится в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. АПЛ в России не показывают.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
26 янв, 22:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Ман. Юнайтед

Аналитики склоняются к победе «Фулхэма»: коэффициент на это событие — 2.15, что составляет около 41% вероятности. Выигрыш «дьяволов» идет за 3.35 (30%), ничью дали за близкие 3.45 (29%).

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.80, ТМ 2.5 — в 2.00.

Рынок «обе забьют» предложили с котировкой 1.65, обратный вариант доступен за 2.17.

Четыре наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, результата матча указывают на ничью или победу «дачников»:

  • 1:1 — за 7.50;
  • 2:1 и 1:0 — за 9.00;
  • 0:0 — за 9.50.
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Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Команды встречались в первом туре АПЛ: «дачники» уступили «дьяволам» с сухим счетом (0:1), но затем не забили всего в одной из 24 игр во всех турнирах — два месяца назад разошлись нулевой ничьей с «Саутгемптоном» в чемпионате. Воскресный поединок на «Крэйвен Коттедж» обещает куда более результативный сценарий: «МЮ» при Рубене Амориме обменялся голами с соперниками в 11 матчах из 16 — в девяти из них влетело 3+ мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.05.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фулхэм
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