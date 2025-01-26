26 января «Манчестер Юнайтед» навестит «Фулхэм» в 23-м туре чемпионата Англии. Матч состоится в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. АПЛ в России не показывают.

Аналитики склоняются к победе «Фулхэма»: коэффициент на это событие — 2.15, что составляет около 41% вероятности. Выигрыш «дьяволов» идет за 3.35 (30%), ничью дали за близкие 3.45 (29%).

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.80, ТМ 2.5 — в 2.00.

Рынок «обе забьют» предложили с котировкой 1.65, обратный вариант доступен за 2.17.

Четыре наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, результата матча указывают на ничью или победу «дачников»:

1:1 — за 7.50 ;

2:1 и 1:0 — за 9.00 ;

0:0 — за 9.50 .

Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Команды встречались в первом туре АПЛ: «дачники» уступили «дьяволам» с сухим счетом (0:1), но затем не забили всего в одной из 24 игр во всех турнирах — два месяца назад разошлись нулевой ничьей с «Саутгемптоном» в чемпионате. Воскресный поединок на «Крэйвен Коттедж» обещает куда более результативный сценарий: «МЮ» при Рубене Амориме обменялся голами с соперниками в 11 матчах из 16 — в девяти из них влетело 3+ мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.05.