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«Хайденхайм» — «Бавария»: мюнхенцы реабилитируются за вылет из ЛЧ

Прогноз на матч бундеслиги «Хайденхайм» — «Бавария» 19 апреля 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Лидер бундеслиги «Бавария» в 30-м туре встретится с борющимся за выживание «Хайденхаймом». Игра пройдет 19 апреля на «Фойт-Арене», стартовый свисток арбитра Франка Вилленборга прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.
19 апреля, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
0:4
Бавария

Букмекеры считают гостей однозначными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.32, вероятность этого исхода — около 74%. Победа «Хайденхайма» идет за 8.00 (11%), даже на ничью котировка ниже — 6.00 (15%).

Тотал больше 3.5 гола доступен за 1.84, ТМ 3.5 — за 1.96.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 1.60. Обратный вариант дан за 2.25.

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Прогноз и ставка на матч «Хайденхайм» — «Бавария»

Гости выглядят мощными фаворитами: команда Венсана Компани лидирует в чемпионате и показывает неплохую результативность — в шести из предыдущих 10 турах отличилась минимум трижды. «Хайденхайм» же в прошлом матче разгромно уступил «Айнтрахту» (0:3). Команда за 29 игр пропустила 54 мяча — больше только две команды. К тому же матчи между этими клубами традиционно получаются яркими: всего встречались четыре раза — каждый раз заколачивали на двоих минимум пять голов.

Рекомендуемая ставка: «Бавария» выиграет и ТБ 3.5 за 2.08.

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