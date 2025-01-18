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«Хетафе» — «Барселона»: каталонцы не выигрывали на «Колисеум Альфонсо Перес» пять лет

Прогноз на матч ла лиги «Хетафе» — «Барселона» 18 января 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Ламин Ямаль («Барселона»).
Фото Getty Images
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18 января «Барселона» навестит «Хетафе» в 20-м туре чемпионата Испании. Встреча состоится на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Пабло Фуэртес. Телеканал «Матч! Футбол 2» начнет прямой эфир с 22.55 мск.

Испания. Ла Лига. 20-й тур
18 янв, 23:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Барселона

Аналитики склоняются к победе каталонцев: поставить на сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.50, что составляет около 62% вероятности. Выигрыш «Хетафе» оценили в 6.70 (15%). Ничью предложили за 4.30 (23%).

«Барса» потеряла очки на «Колисеум Альфонсо Перес» в четырех сезонах подряд. Верите, что серия продолжится? Опция 1X доступна за 2.60.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.07.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.88. Обратный рынок дали с этой же котировкой.

Хвича Кварацхелия (&laquo;Наполи&raquo;). Хвича сбегает из «Наполи» прямо в разгар чемпионской гонки. Но на старте 2025-го адзурри выигрывали даже без грузина

Прогноз и ставка на матч «Хетафе» — «Барселона»

В последний раз сине-гранатовые победили на «Колисеум Альфонсо Перес» чуть больше пяти лет назад — в сентябре 2019 года (2:0). Три последних поединка завершились нулевыми ничьими, а до этого каталонцы проиграли (0:1). В первом круге команда Ханси Флика добилась успеха лишь с минимальным перевесом (1:0). Бессмысленно ждать большого количества голов и теперь: в этом сезоне коллектив Пепе Бордаласа еще не уступал с разгромным счетом, а больше двух мячей на домашнем стадионе «Хетафе» не влетало ни разу.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.07.

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