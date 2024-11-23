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«Химки» — «Краснодар»: южанам нельзя терять очки с аутсайдерами

Прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Краснодар» 23 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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23 ноября лидер чемпионата России «Краснодар» сыграет в Подмосковье с «Химками». Игра состоится на «Арене Химки» и начнется в 16.30 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.20 мск. Главный арбитр — Алексей Сухой.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Краснодар» фаворитом, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.74. Вероятность данного исхода — примерно 57%. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Химок» — за 4.40 (18%).

На то, что хозяева не уступят, предложено сделать ставку за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.63, ТМ 2.5 — в 2.18. Обмен голами идет за 1.64, «обе забьют — нет» — за 2.16.

Верите, что «Краснодар» способен обыграть соперника в обоих таймах? Такое условие можно взять за 4.30.

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Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Краснодар»

Матчи после перерывов на игры сборных зачастую заканчиваются неожиданно, но думаю, это не тот случай. Все-таки «Краснодар» отпустил в национальные команды не так много футболистов, а по составу и уровню игры он на несколько голов выше «Химок». Да, в последнем туре южане допустили осечку, сыграв вничью с «Рубином» (1:1), но даже в гостях у подмосковного клуба они такую же ошибку совершить не должны.

Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» за 1.74.

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