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«Химки» — «Локомотив»: железнодорожники дважды разгромили красно-черных в Кубке России

Прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Локомотив» 19 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Алексей Батраков («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
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19 октября «Химки» встретятся с «Локомотивом» в 12-м туре РПЛ. Игра состоится на «Арене Химки» и начнется в 16.30 мск. Главный судья — Ранэль Зияков. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru стартует в 16.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Локомотив

Аналитики букмекерской компании FONBET не верят в хозяев: победу «Химок» предложили за 5.60, что составляет примерно 18% вероятности. Успех железнодорожников идет за 1.57 (60%). Котировка на ничью — 4.50 (22%).

Выигрыш красно-зеленых с форой (-1) доступен за 1.88. Опция Ф(+1) для клуба из Подмосковья ждет вас за 1.95.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.45. «Обе забьют» представили за 1.65, коэффициент на обратный вариант — 2.17.

Месяц назад «Локо» разгромил красно-черных на «Арене Химки» в Кубке России (5:1). Рынок на то, что гости снова оформят больше двух голов, оценили в 1.92.

Алиссон (&laquo;Ливерпуль&raquo;). За семь туров «Ливерпуль» пропустил всего два мяча. Но перед игрой с «Челси» красные на месяц потеряли Алиссона

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Локомотив»

Железнодорожники дважды разгромили красно-черных на групповом этапе Кубка России: в конце августа на «РЖД Арене» (4:0), а ровно месяц назад — на «Арене Химки» (5:1). Стоит ждать, что команда Михаила Галактионова выдаст новый результативный перформанс: в трех предыдущих турах РПЛ из четырех красно-зеленые поразили чужие ворота как минимум трижды. К тому же оборона клуба из Подмосковья не отличается надежностью: в четырех последних играх из шести коллектив Франка Артиги пропустил два гола и больше.

Рекомендуемая ставка: «Локо» забьет больше двух мячей за 1.92.

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