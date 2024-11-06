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Сегодня, 10:15

«Интер» — «Арсенал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 6 ноября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Интер» — «Арсенал» 6 ноября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Букайо Сака («Арсенал»).
Фото Getty Images
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«Интер» в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов примет «Арсенал». Игра пройдет 6 ноября на арене «Джузеппе Меацца», стартовый свисток румынского арбитра Иштвана Ковача прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
06 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Арсенал

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили очевидного фаворита: победа нерадзурри предложена с котировкой 2.65, что составляет приблизительно 35% вероятности. Триумф команды Микеля Артеты идет за 2.75 (34%), поставить на ничью можно с коэффициентом 3.10 (31%).

Обе команды еще не потерпели в ЛЧ ни одного поражения: вероятность того, что «Арсенал» не уступит и в предстоящей встрече, оценена в 1.46.

Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.20;

• 1:0 в пользу «Интера» — за 7.20;

• победа «Арсенала» 1:0 — за 7.40.

Николо Барелла, Генрих Мхитарян и&nbsp;Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;). «Интер» — «Арсенал»: нерадзурри воспользуются кризисом «канониров»

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.71.

Рынок «обе забьют» оценен в 1.84, обратный вариант предложен за 1.96.

Комбинированная ставка на ТБ 2.5 гола и обмен результативными ударами доступна с коэффициентом 2.49.

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