«Интер» — «Арсенал»: нерадзурри воспользуются кризисом «канониров»

6 ноября в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов встретятся два топ-клуба — «Интер» и «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Иштван Ковач из Румынии. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, в матче нет очевидного фаворита. Победа хозяев дана с чуть меньшим коэффициентом 2.65, вероятность этого исхода — примерно 35%. Успех «канониров» можно взять за 2.75 (34%), ничья идет за 3.10 (31%).

Обе команды еще не потерпели в ЛЧ ни одного поражения: вероятность того, что «Арсенал» не уступит и в предстоящей встрече, оценена в 1.46.

Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.20;

• 1:0 в пользу «Интера» — за 7.20;

• победа «Арсенала» 1:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.71.

Рынок «обе забьют» оценен в 1.84, обратный вариант предложен за 1.96.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Арсенал»

Нерадзурри подошли к игре в лучшей форме: не проиграли в восьми последних матчах во всех турнирах, в семи из которых победили. Команда показывает хорошую результативность: в среднем отличается 2,14 раза за 90 минут, а в стартовом туре ЛЧ сдержала другого английского топа «Манчестер Сити» (0:0). «Арсенал» же в пяти предыдущих играх во всех турнирах оформил лишь две победы — над скромными «Шахтером» в ЛЧ (1:0) и «Престоном» (3:0) в Кубке лиги. При этом лондонцы уступили «Борнмуту» (0:2) и «Ньюкаслу» (0:1) в АПЛ — «Интер» выглядит серьезнее обоих.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.87.

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