Главное событие 12-го тура серии А — встреча «Интера» и «Наполи», второй и первой команд чемпионата соответственно. Матч состоится 10 ноября на арене «Джузеппе Меацца», арбитр Маурицио Мариани даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.40 мск.

По оценкам экспертов букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов на успех: их победа предложена с котировкой 1.84, это около 52% вероятности. Триумф коллектива Антонио Конте можно взять за 4.00 (23%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 3.60 (25%).

В прошлом сезоне команды встречались трижды — к двум играм чемпионата прибавился Суперкубок Италии. Два раза победил «Интер». Вероятность непоражения команды Антонио Конте в предстоящем поединке оценена в 1.89.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство нерадзурри:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.60;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.92.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.80, опция «обе забьют — нет» предложена за 2.00.

Комбинированное условие на тотал больше 2.5 гола и «обе забьют» доступно с котировкой 2.30.

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