Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 06:15

«Интер» — «Рома»: важнейший тест нерадзурри после вылета из Кубка и в преддверии первой встречи с «Барсой»

Прогноз на матч серии А «Интер» — «Рома» 27 апреля 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Лаутаро Мартинес («Интер»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

27 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане состоится центральное событие 34-го тура чемпионата Италии — «Интер» примет «Рому». Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 15.55 мск.

Италия. Серия А. 34-й тур.
27 апреля, 16:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Рома

Специалисты отдали предпочтение хозяевам: победа миланцев доступна за 1.73, это приблизительно 53% вероятности. На успех «Ромы» предложили котировку 4.80 (21%), на ничью — 3.80 (26%).

Беспроигрышная серия Клаудио Раньери в серии А насчитывает 17 туров. Считаете, что «волки» снова не уступят? Опцию Х2 оценили в 2.10.

Рынок «обе забьют» и обратный вариант идут с одинаковым коэффициентом в 1.90. Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85.

Нуну Мендеш и&nbsp;Букайо Сака в&nbsp;матче &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;.«Барса» и «ПСЖ» мечтают о требле, «Интер» о дубле, «Арсенал» — о престиже. Кто выиграет Лигу чемпионов?

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Рома»

В среду нерадзурри лишились шансов на требл — «Милан» разгромил соседей в дерби и не пустил в финал Кубка Италии. Реабилитироваться за провал будет непросто: беспроигрышная серия римлян в серии А насчитывает 17 туров. Но «Интеру» нужны только три очка — иначе лидерство в таблице отойдет «Наполи». А ведь еще желательно сэкономить силы перед полуфиналом Лиги чемпионов — в середине недели команда Симоне Индзаги отправится в Каталонию, чтобы сыграть с «Барселоной».

«Рома» решает свои задачи: победа приблизит джаллоросси к топ-4 и путевке в ЛЧ. При этом встречи с участием «волков» небогаты на результативные события — в шести матчах подряд было забито два мяча или меньше. На «Джузеппе Меацца» серия продлится, тем более разборка команд в первом круге тоже получилась сдержанной — все решил единственный гол Лаутаро Мартинеса.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
Серия А
ставки
Читайте также
Во Франции сообщили о признании России владельцем церкви и кладбища в Ницце
ВС признал недействительным оформленный мошенниками через приложение кредит
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя