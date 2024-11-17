Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Рейтинг букмекеров
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 08:15

Италия — Франция: гости даже без Мбаппе не уступят в Милане

Прогноз на матч Лиги наций Италия — Франция 17 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Telegram Дзен

17 ноября в Лиге наций состоится очень интригующий поединок между сборными Италии и Франции. Матч пройдет в Милане на «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр — словенец Славко Винчич.

Лига наций A. Группа 2
17 нояб, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
Франция

Шансы команд в этом матче примерно равны, считают аналитики букмекерской компании Winline. На победу Италии можно поставить за 2.65, это порядка 38% вероятности исхода. Успех Франции котируется за 2.60 (38%), ничья — за 3.20 (24%).

Непоражение гостей (Х2) доступно за 1.43, хозяев (1Х) — за 1.45.

Обмен голами оценен в 1.86, вариант «обе забьют — нет» — за 1.94. Тотал больше 2.5 мяча выставлен в линии за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.71.

В первом туре Италия довольно неожиданно праздновала успех со счетом 3:1. На то, что «скуадра адзурра» снова забьет два и более мяча, коэффициент — 2.60.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 5.40.

Станислав Черчесов. Казахстан с Черчесовым не забил ни разу и провалил Лигу наций. Кошмар закончится выездом в Норвегию к Холанну

Прогноз и ставка на матч Италия — Франция

Франция и Италия в последнем туре группового этапа разыграют первое место в группе, которое в целом им не особо нужно — обе команды уже пробились в плей-офф турнира. Поэтому предстоящий матч вполне может получиться товарищеским — негрубым и результативным. При этом «трехцветные», несмотря на отсутствие Мбаппе, наверняка сумеют не проиграть итальянцам, у которых состав моложе и менее опытный.

Рекомендуемая ставка: Франция не проиграет и ТБ 1.5 за 1.91.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Лига наций УЕФА
Прогнозы на спорт
Сборная Италии по футболу
Сборная Франции по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на мероприятии G20
Карпина призвали уволить ради Дзюбы. Что происходит вокруг сборной России
«Чемпионы по рецепту врача». Как допинг повлиял на историю футбола
В США зафиксировали первый случай заражения тяжелым штаммом mpox
Якупов вернулся в «Авангард» в результате обмена с «Куньлунем»
Independent узнала о замедлении смещения северного магнитного полюса в сторону РФ
Сегодня
Вчера
Неделя