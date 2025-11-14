Видео
14 ноября, 12:45

Клиент BetBoom собрал и выиграл рекордный экспресс в истории букмекерской компании

Пользователь собрал купон с коэффициентом 20 000 выиграл 3 000 000 рублей всего со 150 рублей!

Прошлой ночью BetBoom зафиксировал крупнейший выигрышный коэффициент за всю историю компании. Один из клиентов собрал экспресс из девяти событий НХЛ. Беттор соединил в купоне варианты на исход и тотал матчей. Отметим, что практически все события в экспрессе были с высоким коэффициентом. Средний коэффициент каждого варианта составил 2.98, а наивысший — 6.20. Итоговый коэффициент купона — 20 000. Со ставки всего в 150 рублей клиент BetBoom выиграл 3 000 000 рублей.

Важно упомянуть, что большинство событий зашли достаточно уверенно, но трое матчей заставили клиента BetBoom немного понервничать. Одной из таких игр стало противостояние «Колорадо» и «Анахайма». Беттор поставил на победу хозяев с общим тоталом 5.5 меньше. Игра шла по плану пользователя — «Эвеланш» вышли вперед уже во втором периоде, а в третьем удвоили преимущество. Но за 2.5 минуты до конца финальной двадцатиминутки нападающий «Колорадо» Паркер Келли забил пятую шайбу в матче, а значит, следующий гол «похоронил» бы экспресс клиента BetBoom. Но за оставшееся время обе команды сохранили ворота «сухими» и спасли купон.

Также напряженным выдался матч между «Бостоном» и «Торонто». Клиент BetBoom взял вариант с форой -1.5 на хозяев. Матч стартовал удачно для пользователя — уже к началу второго периода «Брюинз» повели 4:1, тем самым удерживая нужную фору с запасом. Но позже «Торонто» чуть не перевернули ход игры. Всего за 5 минут игрового времени гости отличились дважды и свели преимущество «Бостона» до минимального. Для захода беттору нужна была как минимум одна забитая шайба от хозяев и сохранение собственных ворот «сухими». И «Брюинз» справились с задачей — за 10 минут до конца основного времени форвард хозяев Давид Пастрняк сделал счет 5:3, и команда удержала нужное преимущество в две шайбы до финальной сирены. Благодаря победе «Бостона» клиент BetBoom установил рекорд «зашедшего» коэффициента и выиграл 3 000 000 рублей со ставки в 150!

4

  • echo2011

    Несколько дней назад написали,что товарищ поставил 10 млн. на победу России против Перу и проиграл.Ну и...? Что же,о выигрышах писать нельзя?

    14.11.2025

  • ali_baba

    нелепая реклама паганых букмекеров :(

    14.11.2025

  • Mv Mv

    Настало время окуительных историй. У нас тут верят на слово?)

    14.11.2025

  • shpasic

    "забыли" написать, что это реклама

    14.11.2025

