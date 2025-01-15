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Клиент «Лиги Ставок» заключил пари на «Экспресс дня» и выиграл более 8 млн рублей

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13 января игрок «Лиги Ставок» поставил 1 270 999 рублей на «Экспресс дня» с бонусом 15% и выиграл 8 896 993 рубля.

В акцию вошли четыре матча игрового дня КХЛ. Условие акции заключалось в ставке на тотал больше 4,5 шайбы в матчах: «Металлург МГ» — «Сочи» (4:2), «Торпедо» — «Трактор» (3:5), «Локомотив» — СКА (4:3 ОТ) и ЦСКА — «Спартак» (4:2). Общий коэффициент с учетом бонуса равнялся 7.00.

«Лига Ставок» поздравляет победителя и напоминает, что сейчас проводится розыгрыш роскошного кроссовера Rolls-Royce Cullinan, а при регистрации в приложении новые пользователи получат приветственный фрибет 4444 рубля. Букмекер предлагает любителям экспрессов специальное предложение «Экспресс дня». Букмекерская компания выбирает самые лучшие и надежные события на топовые матчи, которые объединяются в экспресс с повышенным коэффициентом.

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