В центральном матче 18-го тура РПЛ встретятся вторая и четвертая команды чемпионата — «Краснодар» и «Локомотив». Игра пройдет 8 декабря на стадионе «Краснодар», начало запланировано на 19.30 мск. Рассудит встречу бригада Василия Казарцева. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.88, что составляет примерно 52% вероятности. Выигрыш железнодорожников дан за 3.85 (24%), ничья предложена с такой же котировкой.

В первом круге «быки» разгромили москвичей (3:0). Вероятность того, что в предстоящем матче «Локомотив» хотя бы не уступит, оценена в 1.93.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство хозяев:

• 1:1 — за 6.40;

• 2:1 — за 7.60;

• 1:0 — за 8.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.20.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.59, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.26.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Локомотив»

«Краснодар» и «Локомотив» — третья и четвертая по результативности команды РПЛ. Первая отличается в среднем ровно два раза за игру, вторая — 1,94. Их очные матчи тоже нередко проходят ярко: в шести из предыдущих 10 они пробили тотал больше 2.5 мяча, а в трех из последних четырех обменялись результативными ударами. В топ-5 лучших бомбардиров чемпионата входят представители клубов: Алексей Батраков из «Локо» отличился 10 раз, Джон Кордоба из «Краснодара» — восемь.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.96.

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