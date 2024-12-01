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«Краснодар» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 1 декабря 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 1 декабря 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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1 декабря в 17-м туре РПЛ «Краснодар» проэкзаменует «Спартак». Игра пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Стартовый свисток даст арбитр Артем Чистяков. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ», эфир начнется в 19.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

«Краснодар» — фаворит, на победу которого в предстоящем матче в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 2.27. Вероятность этого исхода — примерно 44%. Выигрыш «Спартака» выставлен в линии за 3.20 (30%), ничья идет за 3.45 (26%).

Из 10 предыдущих матчей в Краснодаре они проиграли только три. Если москвичи не уступят в предстоящей встрече, сыграет пари за 1.66.

Эксперты не уверены, что болельщиков ждет результативный поединок: ТБ 2.5 доступен за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.79.

Пять из шести последних матчей в Краснодаре завершились обменом голами. Вариант «обе забьют» идет за 1.82, противоположный — за 1.98.

Константин Тюкавин (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» не выиграло в четырех подряд визитах в Грозный. Но «Ахмат» проводит худший сезон за 11 лет и рискует вылететь из РПЛ

Южане отличились более одного раза в семи из восьми последних матчей в РПЛ. ИТБ1 (1.5) оценен в 2.27.

Ожидаете бескомпромиссную битву? 26 и более фолов предложено взять за 1.76, ТМ 25.5 — за 1.96.

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