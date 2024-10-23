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«Лейпциг» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги чемпионов 23 октября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» 23 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Хави Симонс («РБ Лейпциг»).
Фото Getty Images
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23 октября «Лейпциг» встретится с «Ливерпулем» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоится на «Ред Булл Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Сандро Шерер из Швейцарии. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на успех «Ливерпуля» предложили с коэффициентом 1.81, это около 48% вероятности. Ничью оценили в 3.90 (26%). Победу команды Марко Розе — в 3.85 (26%).

«Лейпциг» начал общий этап ЛЧ с двух поражений — от «Атлетико» (1:2) и «Ювентуса» (2:3). Считаете, что «красные быки» наконец наберут первые очки? Опцию 1Х можно взять за 1.94.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.55. «Обе забьют» идет за 1.50, обратный вариант — за 2.55.

В прошлом туре красные всухую обыграли «Аталанту» и не пропустили (2:0). На еще один «сухарь» мерсисайдцев дали котировку 3.40.

Жозе Моуринью (&laquo;Фенербахче&raquo;). «МЮ» стартовал в Лиге Европы с двух ничьих. Моуринью может насолить бывшей команде еще сильнее

В обоих предыдущих матчах общего этапа ЛЧ парни Арне Слота отличились как минимум дважды. Тотал больше 1.5 мяча в исполнении «Ливерпуля» доступен за 1.60.

Два самых вероятных результата встречи, по версии экспертов, указывают на ничью или победу красных:

  • 1:1 — за 7.00;
  • 2:1 — за 7.80.

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