Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

1 апреля, 11:05

Лига Ставок разыграла автомобиль Rolls-Royce Cullinan стоимостью 120 миллионов рублей

Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II.
1/2
Telegram Дзен

29 марта состоялся долгожданный финал акции «ЛотеRRея Cullinan», организованной букмекерской компанией «Лига Ставок». 38 финалистов разыграли между собой пять призов по 1 миллиону рублей, а также главный алмаз — автомобиль Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II.

Лотерея стартовала 25 ноября 2024 года и состояла из восьми розыгрышей. В первом и втором турах участники заключали пари на сумму от 5 000 рублей, в третьем туре и далее — от 10 000 рублей и получали билеты за выигрышные ставки. Чем больше билетов, тем выше были шансы выиграть денежные призы и претендовать на роскошный автомобиль.

Так, каждую неделю «Лига Ставок» разыгрывала денежные призы от 100 000 до 1,5 миллиона рублей. Всего участникам было выдано 9 миллионов билетов, а общий призовой фонд акции составил более 33 миллионов рублей.

Итоговый розыгрыш распределил между финалистами 5 миллионов рублей и определил самого главного счастливчика — обладателя Rolls-Royce Cullinan.

«Прошлой осенью впервые в истории беттинга мы разыграли Rolls-Royce Ghost, а в этот раз подняли планку и выбрали в качестве приза Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II стоимостью 120 миллионов рублей. Мы очень ценим наших клиентов, дарим им лучшие подарки и предоставляем самый высокий сервис, который отвечает всем принципам серьезной и интеллектуальной игры. Мы поздравляем победителя лотереи с заслуженным и по праву выигранным автомобилем и будем продолжать удивлять наших клиентов не менее грандиозными акциями и предложениями», — сказал президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский.

Всего в лотерее приняли участие более 170 тысяч игроков, из них более 35 тысяч прошли все туры акции. Более 160 человек стали обладателями денежных призов.

«Лига Ставок» предлагает новый подход к процессу ставок, делая его увлекательнее и масштабнее. Это позволяет выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и привлекать новых игроков. Следите за новыми акциями на сайте и побеждайте вместе в «Лигой Ставок».

Читайте также
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя