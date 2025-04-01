Лига Ставок разыграла автомобиль Rolls-Royce Cullinan стоимостью 120 миллионов рублей

29 марта состоялся долгожданный финал акции «ЛотеRRея Cullinan», организованной букмекерской компанией «Лига Ставок». 38 финалистов разыграли между собой пять призов по 1 миллиону рублей, а также главный алмаз — автомобиль Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II.

Лотерея стартовала 25 ноября 2024 года и состояла из восьми розыгрышей. В первом и втором турах участники заключали пари на сумму от 5 000 рублей, в третьем туре и далее — от 10 000 рублей и получали билеты за выигрышные ставки. Чем больше билетов, тем выше были шансы выиграть денежные призы и претендовать на роскошный автомобиль.

Так, каждую неделю «Лига Ставок» разыгрывала денежные призы от 100 000 до 1,5 миллиона рублей. Всего участникам было выдано 9 миллионов билетов, а общий призовой фонд акции составил более 33 миллионов рублей.

Итоговый розыгрыш распределил между финалистами 5 миллионов рублей и определил самого главного счастливчика — обладателя Rolls-Royce Cullinan.

«Прошлой осенью впервые в истории беттинга мы разыграли Rolls-Royce Ghost, а в этот раз подняли планку и выбрали в качестве приза Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II стоимостью 120 миллионов рублей. Мы очень ценим наших клиентов, дарим им лучшие подарки и предоставляем самый высокий сервис, который отвечает всем принципам серьезной и интеллектуальной игры. Мы поздравляем победителя лотереи с заслуженным и по праву выигранным автомобилем и будем продолжать удивлять наших клиентов не менее грандиозными акциями и предложениями», — сказал президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский.

Всего в лотерее приняли участие более 170 тысяч игроков, из них более 35 тысяч прошли все туры акции. Более 160 человек стали обладателями денежных призов.

«Лига Ставок» предлагает новый подход к процессу ставок, делая его увлекательнее и масштабнее. Это позволяет выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и привлекать новых игроков. Следите за новыми акциями на сайте и побеждайте вместе в «Лигой Ставок».