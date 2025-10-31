Видео
31 октября, 23:55

«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: красные прижмут соперника к воротам в первом тайме

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок

1 ноября оказавшийся в кризисе «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой». Матч 10-го тура АПЛ пройдет на «Энфилде» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России он легально показан не будет. Главный арбитр встречи — Стюарт Атвелл.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур.
01 ноября, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Астон Вилла

Аналитики FONBET считают, что «Ливерпуль» прервет серию из четырех поражений в АПЛ: на победу красных можно поставить с коэффициентом 1.67, вероятность исхода — примерно 60%. Успех «Виллы» котируется за 3.97 (25%), ничья — за 4.22 (15%).

На то, что гости не проиграют (Х2), предложена котировка 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.35. В семи из 10 последних матчей между командами был пробит «верх».

Вариант «обе забьют» оценен не самыми высокими 1.60, но зато противоположный исход «обе забьют — нет» выставлен за 2.25.

Эксперты не сомневаются, что «Ливерпуль» перебьет соперника по ударам в створ (1.20). Но лучше присмотреться к ТБ 8.5 попадания за 1.80.

Алексей Батраков (&laquo;Локомотив&raquo;).«Зенит» победил в семи домашних матчах подряд. Но у «Локо» своя серия — не проигрывают петербуржцам больше двух лет

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла»

«Ливерпуль» проиграл шесть из семи последних матчей, но не находится в агонии. Да, у команды не идет игра, но есть желание и возможности как можно скорее исправить ситуацию. Домашний матч против соседствующей в таблице «Астон Виллы» — неплохой шанс начать все сначала. Думаю, красные с первых же минут сядут на ворота соперника, чтобы как можно скорее повести в счете и расслабиться. Поэтому жду много ударов в стартовые 45 минут.

Рекомендуемая ставка: 12 и более ударов по воротам в первом тайме за 1.99.

