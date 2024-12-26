26 декабря «Ливерпуль» примет «Лестер» на стадионе «Энфилд». Поединок начнется в 23.00 по московскому времени. За порядком проследит судейская бригада Даррена Бонда. Игру 18-го тура чемпионата Англии в России не покажут.

В букмекерской компании Winline ждут, что хозяева заберут три очка: победа красных доступна за 1.08, это около 85% вероятности. Выигрыш «Лестера» идет за 20.0 (5%), ничья — за не менее солидные 10.0 (10%).

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Аналитики уверены, что матч будет результативным: тотал больше 3.5 мяча оценили в 1.53, ТМ 2.5 — в 2.40.

Рынок «обе забьют» дали с коэффициентом 1.97, на обратный вариант предложили котировку 1.83.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Лестер»

В двух последних играх синие уступили с общим счетом 0:7. Существует большой риск, что сухая серия «лис» продлится на «Энфилде»: до поединка позапрошлого тура с «Фулхэмом» (2:2) красные не пропустили в четырех домашних матчах подряд. Если брать нынешний сезон целиком, то мерсисайдцы завершили на ноль семь из 12 встреч на своем поле.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.83.

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