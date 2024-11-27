27 ноября «Реал» приедет на «Энфилд», чтобы встретиться с «Ливерпулем» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Франсуа Летексье из Франции. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «Ливерпуля» предложили с коэффициентом 1.86, это около 46% вероятности. Ничью и победу команды Карло Анчелотти оценили в одинаковые 3.75 (27%).

Единственный выездной матч «Реала» в нынешней ЛЧ закончился поражением от «Лилля» (0:1). Считаете, что сливочные наберут очки на «Энфилде»? Опцию Х2 можно взять за 1.88.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.40. «Обе забьют» идет за 1.50, обратный вариант — за 2.45.

Красные не пропустили в трех турах ЛЧ подряд. На еще один «сухарь» мерсисайдцев дали котировку 3.20.

Прошлый визит на «Энфилд» принес мадридцам крупную победу (5:2). Тотал больше 1.5 мяча в исполнении бланкос доступен за 2.45.

Три самых вероятных результата встречи, по версии экспертов, указывают на ничью или выигрыш «Ливерпуля»:

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