«Ливерпуль» — «Реал»: Гурцкая прогнозирует крупный успех Салаха и компании

27 ноября в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет дома мадридский «Реал», начало матча — в 23.00 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

В какой форме «Ливерпуль»

В минувшие выходные «Ливерпуль» провел энергозатратный матч в Саутгемптоне: команда Арне Слота добыла победу лишь в последние 10 минут (3:2). Этот результат позволил красным закрепиться на первом месте в турнирной таблице, увеличив отрыв от ближайшего преследователя до восьми очков.

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В Лиге чемпионов «Ливерпуль» также является безоговорочным лидером. За весь турнир мерсисайдцы не потеряли ни одного очка: победа над «Миланом» (3:1), «Болоньей» (2:0), «Лейпцигом» (1:0) и «Байером» (4:0). Стоит отметить, что на этом отрезке коллектив Арне Слота пропустил лишь однажды.

Единственной проблемой «Ливерпуля» на данный момент являются кадровые потери: в лазарете клуба находятся Трент Александер-Арнольд, Алиссон Бекер, Федерико Кьеза, Диогу Жота и Харви Эллиотт.

В какой форме «Реал» Мадрид

«Реалу» в минувший уик-энд не пришлось прилагать много сил, чтобы переиграть «Леганес» в чемпионате (3:0). Команда Карло Анчелотти одержала вторую сухую победу подряд. Ранее сливочные крупно обыграли «Осасуну» (4:0). Благодаря этим результатам «Реал» сократил отставание от «Барселоны» до четырех очков, имея при этом игру в запасе.

В ЛЧ «Реалу» только предстоит наладить ситуацию. На данный момент команда занимает 18-е место в турнирной таблице. Сливочные потерпели поражение в двух из трех последних туров: 0:1 с «Лиллем» и 1:3 с «Миланом». На этом отрезке коллектив Карло Анчелотти одержал победу только над дортмундской «Боруссией» (5:2).

У сливочных также немало потерь перед предстоящим матчем: восстанавливаться от травм продолжают Давид Алаба, Лукас Васкес, Дани Карвахаль, Эдер Милитао и Родриго.

«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: статистика личных встреч

За четыре последних года команды провели между собой пять матчей, все — в Лиге чемпионов. Дважды коллективы встречались в плей-офф, в котором дальше проходил «Реал»: в четвертьфинале сезона-2020/21 (3:1 по сумме двух матчей) и в 1/8 финала сезона-2022/23 (6:2 по сумме двух матчей). Также сливочные обыграли красных в финале ЛЧ сезона-2021/22 (1:0).

Прогноз Тимура Гурцкаи на матч «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид 27 ноября

«Думаю, на сегодняшний день «Ливерпуль» — с запасом лучшая команда Европы. Да, в ближайшем поединке коллективу Арне Слота будет противостоять не кто-то, а мадридский «Реал». Однако сливочные сейчас переживают не лучший период в сезоне. Кроме того, им предстоит сыграть на «Энфилде», где тяжело любому сопернику. Мне кажется, что хозяевам не составит труда одержать победу. Думаю, игра завершится со счетом 2:0 или 3:1 в их пользу», — заявил Гурцкая.

В букмекерской компании FONBET на победу «Ливерпуля» со счетом 3:1 можно поставить с коэффициентом 11.0.

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