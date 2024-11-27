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«Ливерпуль» — «Реал»: перед выездом на «Энфилд» сливочные потеряли еще и Винисиуса

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 27 ноября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Винисиус («Реал Мадрид»).
Фото Getty Images
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27 ноября «Ливерпуль» примет мадридский «Реал» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов. Команды сыграют на стадионе «Энфилд». Французский судья Франсуа Летексье даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Реал

В букмекерской компании Winline склоняются к победе парней Арне Слота: поставить на красных можно с коэффициентом 1.86, это около 46% вероятности. На успех «Реала» и ничью предложили одинаковую котировку 3.75 (27%).

Выигрыш «Ливерпуля» с форой (-1) идет за 2.42. Опция Ф2(+1) — за 1.52.

Аналитики не сомневаются, что предстоящая разборка пробьет «верх» по голам: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.40.

Рынок «обе забьют» оценили в 1.50, обратный вариант — дали за 2.45.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Реал»

Сливочные изнывают от количества травм: из-за разрыва «крестов» потеряли сразу троих защитников, в паре с Антонио Рюдигером теперь выходит Рауль Асенсио из «Кастильи», справа в обороне — Федерико Вальверде. А после игры с «Леганесом» лазарет пополнил Винисиус. У красных ситуация немногим лучше: на больничном находятся Алиссон, Трент Александр-Арнолд, Диогу Жота, а также Харви Эллиотт и Федерико Кьеза.

Но даже не в оптимальных составах команды способны устроить результативную перестрелку: мерсисайдцы забили два мяча или больше в шести матчах подряд. И в четырех случаях обменялись голами с соперниками. У бланкос лучший шанс проявить себя получит Килиан Мбаппе: француз стартует на любимом левом фланге и сделает все, чтобы реабилитироваться за невзрачный старт мадридской карьеры. Кроме того, отличную форму набрали Джуд Беллингем и Браим Диас. Англичанин оформил 2+3 в четырех недавних встречах за клуб и сборную, марокканец — 5+1.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.82.

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