«Ливерпуль» — «Реал»: огненный прогноз Гурцкаи на топ-матч ЛЧ

4 ноября в 23.00 по московскому времени «Ливерпуль» и мадридский «Реал» сыграют в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Прогноз на игру дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Anfield (Ливерпуль)

В какой форме «Ливерпуль»

В Англии все громче говорят о грядущем увольнении Арне Слота. Не для того боссы «Ливерпуля» тратили летом почти полмиллиарда евро, чтобы наблюдать за поражением в Суперкубке Англии, вылетом из Кубка английской лиги и 7-очковым отставанием от «Арсенала» в АПЛ всего лишь по истечении 10 туров. Только громкая победа над «Реалом» в Лиге чемпионов способна остановить критические стрелы в адрес голландского специалиста.

По крайней мере, серию из поражений на внутренней арене удалось прервать, обыграв в минувшие выходные «Астон Виллу» (2:0). Ошибками бирмингемцев воспользовались Мохаммед Салах и Райан Гравенберх, неудачно начавшие новый сезон. На Алиссона Бекера и Александера Исака пока рассчитывать не приходится, поэтому против «Реала» Слоту придется делать ставку на Георгия Мамардашвили и Уго Экитике. Разгромная победа над «Айнтрахтом» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов (5:1), а также успех в противостоянии с «Астон Виллой» в субботу должны вдохнуть уверенность в красных. Но для достижения удачного результата необходимо наладить игру в обороне: не пропустить удалось только в трех из 15 матчей во всех турнирах.

В какой форме «Реал» Мадрид

Хаби Алонсо поставил на поток победы «Реала» во всех турнирах. Взять максимум очков не удалось только в одном из 14 матчей нового сезона. Несговорчивыми оказались соседи из «Атлетико», в конце сентября пять раз поразившие ворота Тибо Куртуа в седьмом туре Примеры (2:5). Это неслыханная щедрость со стороны обороны мадридцев, ведь в той же Лиге чемпионов они пока пропустили всего один мяч в трех матчах — в результате контратаки от «Марселя».

На «Энфилде» придется играть без тройки опытнейших защитников — Давида Алабы, Дани Карвахаля и Антонио Рюдигера. Зато готов встретиться с бывшей командой Трент Александер-Арнольд. Однако нынешний «Реал» в первую очередь невероятен за счет потрясающей игры Килиана Мбаппе. Французский форвард забивает с завидной регулярностью, записав на свой счет уже 21 гол. В минувшую субботу он сделал дубль в матче Примеры против «Валенсии» (4:0). Мог бы замахнуться и на хет-трик, но отдал право исполнить второй в матче пенальти Винисиусу Жуниору. Бразилец не забил, чем только усугубил свое подавленное настроение в последние месяцы.

«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: статистика личных встреч

Команды регулярно встречаются в Лиге чемпионов, за пять последних лет это будет их седьмая игра. Тотальное преимущество у «Реала»: четыре победы, ничья и поражение. Однако предыдущее мерсисайдско-мадридское противостояние, состоявшееся в прошлом году на «Энфилде», осталось за «Ливерпулем» (2:0).

Прогноз Тимура Гурцкаи на матч «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид 4 ноября

«Нас ждет мега-топ-вывеска. «Ливерпуль», несмотря на победу в последнем туре АПЛ, пока очень невнятный. Англичанам будет крайне сложно остановить «Реал». Жду дежурный гол Мбаппе и победу мадридцев. «Ливерпуль» пока не в очень хорошем состоянии, поэтому уступит дома. Счет — 1:3», — заявил Гурцкая.

