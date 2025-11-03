Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

3 ноября, 17:15

«Ливерпуль» — «Реал»: огненный прогноз Гурцкаи на топ-матч ЛЧ

Мохамед Салах и Райан Гравенберх.
Фото Global Look Press

4 ноября в 23.00 по московскому времени «Ливерпуль» и мадридский «Реал» сыграют в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Прогноз на игру дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
04 ноября, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:0
Реал

В какой форме «Ливерпуль»

В Англии все громче говорят о грядущем увольнении Арне Слота. Не для того боссы «Ливерпуля» тратили летом почти полмиллиарда евро, чтобы наблюдать за поражением в Суперкубке Англии, вылетом из Кубка английской лиги и 7-очковым отставанием от «Арсенала» в АПЛ всего лишь по истечении 10 туров. Только громкая победа над «Реалом» в Лиге чемпионов способна остановить критические стрелы в адрес голландского специалиста.

По крайней мере, серию из поражений на внутренней арене удалось прервать, обыграв в минувшие выходные «Астон Виллу» (2:0). Ошибками бирмингемцев воспользовались Мохаммед Салах и Райан Гравенберх, неудачно начавшие новый сезон. На Алиссона Бекера и Александера Исака пока рассчитывать не приходится, поэтому против «Реала» Слоту придется делать ставку на Георгия Мамардашвили и Уго Экитике. Разгромная победа над «Айнтрахтом» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов (5:1), а также успех в противостоянии с «Астон Виллой» в субботу должны вдохнуть уверенность в красных. Но для достижения удачного результата необходимо наладить игру в обороне: не пропустить удалось только в трех из 15 матчей во всех турнирах.

Харри Кейн (&laquo;Бавария&raquo;).«ПСЖ» — первая крупная проверка «Баварии» в этом сезоне. Ради выезда на «Парк де Пренс» берегли Кейна, Олисе и Диаса

В какой форме «Реал» Мадрид

Хаби Алонсо поставил на поток победы «Реала» во всех турнирах. Взять максимум очков не удалось только в одном из 14 матчей нового сезона. Несговорчивыми оказались соседи из «Атлетико», в конце сентября пять раз поразившие ворота Тибо Куртуа в седьмом туре Примеры (2:5). Это неслыханная щедрость со стороны обороны мадридцев, ведь в той же Лиге чемпионов они пока пропустили всего один мяч в трех матчах — в результате контратаки от «Марселя».

На «Энфилде» придется играть без тройки опытнейших защитников — Давида Алабы, Дани Карвахаля и Антонио Рюдигера. Зато готов встретиться с бывшей командой Трент Александер-Арнольд. Однако нынешний «Реал» в первую очередь невероятен за счет потрясающей игры Килиана Мбаппе. Французский форвард забивает с завидной регулярностью, записав на свой счет уже 21 гол. В минувшую субботу он сделал дубль в матче Примеры против «Валенсии» (4:0). Мог бы замахнуться и на хет-трик, но отдал право исполнить второй в матче пенальти Винисиусу Жуниору. Бразилец не забил, чем только усугубил свое подавленное настроение в последние месяцы.

&laquo;Краснодар&raquo; победил &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;матче 14-го тура РПЛ 2&nbsp;ноября&nbsp;&mdash; 2:1.Футболисты «Спартака» не понимают, в какой футбол играть. В этом вина Станковича, а не судей

«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: статистика личных встреч

Команды регулярно встречаются в Лиге чемпионов, за пять последних лет это будет их седьмая игра. Тотальное преимущество у «Реала»: четыре победы, ничья и поражение. Однако предыдущее мерсисайдско-мадридское противостояние, состоявшееся в прошлом году на «Энфилде», осталось за «Ливерпулем» (2:0).

Прогноз Тимура Гурцкаи на матч «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид 4 ноября

«Нас ждет мега-топ-вывеска. «Ливерпуль», несмотря на победу в последнем туре АПЛ, пока очень невнятный. Англичанам будет крайне сложно остановить «Реал». Жду дежурный гол Мбаппе и победу мадридцев. «Ливерпуль» пока не в очень хорошем состоянии, поэтому уступит дома. Счет — 1:3», — заявил Гурцкая.

В букмекерской компании FONBET на победу «Реала» в предстоящем матче можно поставить за 2.55.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

5

  • !!ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ

    .Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    03.11.2025

  • Иван Л.

    Гурцкая стала офигеть автортетом

    03.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Читайте также
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя