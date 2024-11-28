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«Локомотив» — «Динамо»: где смотреть матч Кубка России 28 ноября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Динамо» 28 ноября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
«Динамо» — «Локомотив».
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
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28 ноября «Локомотив» встретится с «Динамо» в ответном четвертьфинале Кубка России на этапе Пути РПЛ. Московское дерби пройдет на «РЖД Арене» под присмотром судейской бригады Павла Кукуяна. Начало — в 19.30 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует с 19.00 мск, на «Матч! Премьер» — с 19.25 мск. Первый поединок завершился в пользу железнодорожников (2:1).

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28 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

Аналитики отдали предпочтение «Локомотиву»: взять победу команды Михаила Галактионова можно с коэффициентом 2.24, вероятность такого итога — примерно 39%. Ничья доступна за 3.76 (27%), выигрыш бело-голубых — за 2.96 (34%).

Опцию «обе забьют» оценили в 1.48, обратный рынок — в 2.68. Соперники огорчили друг друга в трех встречах подряд.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.51.

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Специалисты не сомневаются в проходе железнодорожников в полуфинал: это событие дали в линии за 1.28. Квалификацию «Динамо» в следующий раунд представили за 3.76.

На индивидуальный тотал бело-голубых больше 1.5 гола предложили котировку 2.14.

Наиболее вероятный счет дерби, по версии экспертов, — 1:1 за 7.33.

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