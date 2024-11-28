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«Локомотив» — «Динамо»: железнодорожники в шаге от выхода в полуфинал Кубка России

Прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Динамо» 28 ноября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Алексей Батраков («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
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28 ноября на «РЖД Арене» состоится московское дерби — «Локомотив» против «Динамо». Ответная четвертьфинальная игра Кубка России на этапе Пути РПЛ стартует в 19.30 мск. Главный судья — Павел Кукуян. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 19.00 мск, «Матч! Премьер» — с 19.25 мск. Первый поединок завершился в пользу железнодорожников (2:1).

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28 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

По мнению аналитиков, у хозяев больше шансов добиться победы: поставить на красно-зеленых можно с коэффициентом 2.24, что составляет примерно 39% вероятности. Успех «Динамо» оценили в 2.96 (34%). Котировка на ничью — 3.76 (27%).

Выигрыш «Локо» с форой (0) доступен за 1.68. Эта же опция на бело-голубых ждет вас за 2.20.

Обмен голами представлен за 1.48, обратный рынок — за 2.68. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.51.

В первом четвертьфинальном поединке команда Марцела Лички уступила на своем поле (1:2). Рынок на то, что железнодорожники снова оформят больше 1.5 гола, дали за 1.82.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо»

У бело-голубых не все гладко в обороне: в шести последних играх команда Марцела Лички пропустила 10 голов. Два из них пришлись на первый четвертьфинальный кубковый поединок с железнодорожниками. Парни Михаила Галактионова продуктивно проявляют себя в атаке и отличились дважды за 90 минут в четырех из шести прошлых встреч. На домашней «РЖД Арене» красно-зеленые продолжат тренд — ведь на кону выход в полуфинал Кубка России.

Рекомендуемая ставка: «Локо» забьет больше 1.5 мяча за 1.82.

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