1 декабря «Локомотив» и «Химки» сыграют в 17-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «РЖД Арене». Стартовый свисток судьи Артема Любимова прозвучит в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 13.50 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к тому, что три очка достанутся москвичам: на победу «Локо» предложили котировку 1.45, что составляет примерно 62% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 6.00 (17%), ничья — за 4.70 (21%).

В первом круге РПЛ клуб из Подмосковья добился успеха на «Арене Химки» (2:0). Считаете, что красно-зеленые снова оступятся? Опция Х2 идет за 2.64.

Тотал больше 2.5 гола дали за 1.50, ТМ 2.5 можно взять за 2.45.

Рынок «обе забьют» оценили в 1.68, обратный вариант — в 2.12.

В конце августа железнодорожники уверенно разобрались с «Химками» на «РЖД Арене» в Кубке России (4:0). Коэффициент на то, что хозяева не пропустят, — 2.43.

Четыре наиболее вероятных результата поединка, по версии экспертов, указывают на победу «Локо» или ничью:

2:0 и 2:1 — за 7.40;

1:0 и 1:1 — за 8.20.

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