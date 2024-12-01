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Сегодня, 12:15

«Локомотив» — «Химки»: где смотреть матч РПЛ 1 декабря 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Химки» 1 декабря 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
«Химки» — «Локомотив».
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
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1 декабря «Локомотив» и «Химки» сыграют в 17-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «РЖД Арене». Стартовый свисток судьи Артема Любимова прозвучит в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 13.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Химки

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к тому, что три очка достанутся москвичам: на победу «Локо» предложили котировку 1.45, что составляет примерно 62% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 6.00 (17%), ничья — за 4.70 (21%).

В первом круге РПЛ клуб из Подмосковья добился успеха на «Арене Химки» (2:0). Считаете, что красно-зеленые снова оступятся? Опция Х2 идет за 2.64.

Тотал больше 2.5 гола дали за 1.50, ТМ 2.5 можно взять за 2.45.

Рынок «обе забьют» оценили в 1.68, обратный вариант — в 2.12.

Лусиано Гонду (&laquo;Зенит&raquo;). Глушенков восстановился, но пока не вышел из тени Гонду. Аргентинец поможет «Зениту» во второй раз в сезоне обыграть «Крылья»

В конце августа железнодорожники уверенно разобрались с «Химками» на «РЖД Арене» в Кубке России (4:0). Коэффициент на то, что хозяева не пропустят, — 2.43.

Четыре наиболее вероятных результата поединка, по версии экспертов, указывают на победу «Локо» или ничью:

  • 2:0 и 2:1 — за 7.40;

  • 1:0 и 1:1 — за 8.20.

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