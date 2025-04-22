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«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: «львы» могут обогнать «горожан» в таблице

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 22 апреля 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Одно из главных событий 34-го тура АПЛ — встреча «Манчестер Сити» и «Астон Виллы», конкурентов по борьбе за место в зоне Лиги чемпионов. Игра пройдет 22 апреля на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Крейг Поусон. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.
28 апреля, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Астон Вилла

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: успех «горожан» дан за 1.84, что примерно 53% вероятности. Выигрыш «львов» предложен с котировкой 3.85 (24%), коэффициент на ничью чуть выше — 4.09 (23%).

В матче первого круга команда Унаи Эмери оказалась сильнее (2:1). Поставить на то, что «Астон Вилла» в предстоящей встрече как минимум не уступит, можно за 1.99.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.45.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.51. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.43.

Кевин де&nbsp;Брейне (&laquo;Манчестер Сити&raquo;).«Сити» не проиграл в шести матчах подряд и стал ближе к попаданию в ЛЧ. Но на пятки «горожанам» наступает «Астон Вилла»

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

Гости набрали отличную форму: победили в пяти турах подряд, обыграв за это время нескольких серьезных соперников — «Брайтон» (3:0), «Ноттингем» (2:1) и «Ньюкасл» (4:1). К тому же «львы» только что дали бой «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов: даже победили на своем поле (3:2), но вылетели по сумме двух встреч (4:5). «Горожане» не так стабильны в АПЛ: потеряли очки в половине из последних 10 туров. К тому же в личном противостоянии команд нет сильнейшего: в пяти предыдущих очных встречах каждая из них победила по два раза.

Рекомендуемая ставка: «Астон Вилла» не проиграет за 1.99.

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