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Сегодня, 18:25

«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: где смотреть матч Лиги чемпионов 26 ноября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Фейеноорд» 26 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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26 ноября «Манчестер Сити» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов встретится с «Фейеноордом». Матч состоится в Англии на «Этихаде» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Раду Петреску из Румынии. Трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Фейеноорд

«Ман Сити» — безоговорочный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline: на его победу можно поставить с коэффициентом 1.21, что составляет примерно 83% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.20 (14%), успех «Фейеноорда» — за 12.0 (3%).

Ничья или победа гостей (Х2) оценена в 4.50. Допустит ли команда Пепа Гвардиолы еще одну осечку?

Победа хозяев в обоих таймах оценена в 2.17. 1.62, если этого не случится.

Эксперты считают, что матч получится результативным: ТБ 3.5 идет за 1.92, ТМ 3.5 — за 1.88.

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Если соперники обменяются забитыми мячами, сыграет пари за 1.87. Если этого не произойдет, пройдет ставка за 1.93.

Можете поставить на попадание мяча в штангу или перекладину за 2.01. Видеоповтор — за 2.40.

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ФК Фейеноорд

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