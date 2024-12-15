15 декабря в 16-м туре АПЛ пройдет манчестерское дерби — «Ман Сити» примет «МЮ» на стадионе «Этихад». Арбитр Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Аналитики букмекерской компании Winline считают «горожан» фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.64, вероятность этого исхода — примерно 60%. Выигрыш «красных дьяволов» доступен с котировкой 4.80 (19%), даже ничья идет за чуть меньшие 4.50 (21%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство хозяев:

• 2:1 и 1:1 — за 7.60;

• 2:0 — за 8.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.48, ТМ 2.5 — 2.62.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.56, опция «обе забьют — нет» идет за 2.42.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Манкунианское дерби обычно получается результативным: команды обменивались голами в шести из предыдущих 10 очных встреч, а минимум три мяча на двоих заколачивали в семи. «Красные дьяволы» в последнее время хорошо выглядят в атаке: отличились минимум два раза в семи из прошлых 10 матчей во всех турнирах. «Горожане», несмотря на кризис результатов, отличились хотя бы раз в семи из предыдущих 10 поединков.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.82.

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