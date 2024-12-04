4 декабря «Манчестер Сити» постарается прервать серию из семи матчей без побед — в 14-м туре АПЛ «горожане» столкнутся с «Ноттингем Форест». Встреча на «Этихаде» начнется в 22.30 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Главным арбитром назначен Майкл Оливер.

На победу «Ман Сити» в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.35, что примерно 74% вероятности исхода. Ничья котируется за 5.00 (20%), успех «Ноттингема» — за 7.60 (6%).

Вариант Х2, при котором гости не должны уступить, доступен за высокие 3.02.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.35. Обмен голами оценен в 1.88, вариант «обе забьют- нет» — в 1.92.

Если «Сити» подаст хотя бы девять угловых, сыграет пари за 2.05.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»

«Сити» проиграл шесть из семи последних матчей — катастрофический результат на фоне травм основных игроков и общей усталости. В последнем туре «горожане» без шансов сгорели «Ливерпулю» (0:2). Однако мне кажется, что против «Ноттингема» на поле выйдет совсем другая команда и покажет достаточно высокий уровень футбола: отставание от красных уже 11 очков, поэтому хозяева расслабятся, и это пойдет им на пользу.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 2.5 за 1.88.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта