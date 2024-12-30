30 декабря «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл» в 19-м туре АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Саймон Хупер. Игру в России не покажут.

Аналитики букмекерской компании FONBET не выявили очевидного фаворита: коэффициент на победу «Ньюкасла» — 2.55, что составляет около 39% вероятности. Выигрыш «дьяволов» дали за близкие 2.60 (38%). Ничья идет за 3.65 (23%).

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.62, ТМ 2.5 — в 2.30. Предыдущая встреча соперников на «Олд Траффорд» получилась результативной — 3:2 в пользу «МЮ».

Рынок «обе забьют» предложили с котировкой 1.50, обратный вариант доступен за 2.45.

Три наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

1:1 — за 7.50 ;

2:1 в пользу одной из команд — за 10.00 .

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

После прихода Рубена Аморима «дьяволы» провели 10 матчей, в которых пропустили 19 раз — в среднем это 1.9 гола за 90 минут. В трех играх подряд ворота «МЮ» поразили как минимум дважды — и «сороки» в состоянии продлить эту серию. Черно-белые оформили 3+ мяча в четырех предыдущих поединках, а до этого потрепали лидирующий в АПЛ «Ливерпуль» (3:3) и прихлопнули одну из главных сенсаций нынешнего чемпионата — «Ноттингем Форест» (3:1). К тому же в прошлом сезоне соперники уже устраивали на «Олд Траффорд» яркую перестрелку — она завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Рекомендуемая ставка: «Ньюкасл» забьет больше 1.5 мяча за 2.05.

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