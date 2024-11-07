7 ноября в четвертом туре общего этапа Лиги Европы ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова сыграет на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Раду Петреску из Румынии.

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что «МЮ» без проблем переиграет греческую команду. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.23, что примерно 81% вероятности исхода. Ничья котируется за 6.00 (17%), триумф ПАОК — за 9.80 (2%).

Если гости не уступят (Х2), сыграет пари за 4.13.

Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.11, ТМ 3.5 — за 1.69. Вариант «обе забьют» доступен за 1.93, «обе забьют — нет» — за 1.87.

Наиболее вероятный точный счет, — 2:0 в пользу манкунианцев за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — ПАОК

«МЮ» освободился от оков в лице Тен Хага и заиграл свободнее: разгромил «Лестер» в Кубке английской лиги (5:2) и выстоял против «Челси» в АПЛ (1:1). ПАОК тоже неплох в последние недели (одержал две победы), но глобально это мало что меняет — команда Чалова и Оздоева не впечатляет против соперников по Лиге Европы (набрала очко в трех матчах). На «Олд Траффорд» против манкунианцев, которые трижды потеряли очки, им ловить нечего — хозяева сделают все, чтобы победить разгромно.

Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» и ТБ 3.5 за 2.31.

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