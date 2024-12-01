Ставки
Сегодня, 18:35
1 декабря «Марсель» в 13-м туре лиги 1 сойдется с «Монако». Игра состоится на стадионе «Велодром», стартовый свисток арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».
«Монако» — неожиданный фаворит матча, по версии аналитиков букмекерской компании Winline. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.60, что составляет примерно 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (25%), успех «Марселя» — за 2.70 (37%).
На то, что хозяева не проиграют, предложена котировка 1.51. Если гости не уступят, выиграет пари за 1.48.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25. ТБ 3.5 выставлен за 2.55, ТМ 3.5 — за 1.50.
Вариант «обе забьют» оценен в 1.54, «обе забьют — нет» — в 2.47.
«Монако» забил не менее двух мячей в трех последних матчах во всех турнирах, поэтому присмотритесь к ИТБ2 (1.5) за 2.08.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 5.80.
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