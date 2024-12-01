1 декабря в чемпионате Франции сойдутся главные преследователи «ПСЖ» — «Марсель» и «Монако». Встреча состоится на стадионе «Велодром», стартовый свисток арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Хотя «Монако» сыграет в гостях, именно он считается фаворитом матча. На победу команды Александра Головина можно поставить с коэффициентом 2.60, что примерно 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (25%), успех «Марселя» — за 2.70 (37%).

На то, что хозяева не проиграют, предложена котировка 1.51. Если гости не уступят, выиграет пари за 1.48.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25. Вариант «обе забьют» оценен в 1.54, «обе забьют — нет» — в 2.47.

«Монако» забил не менее двух мячей в трех последних матчах во всех турнирах, поэтому присмотритесь к ИТБ2 (1.5) за 2.08.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 5.80.

Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «Монако»

«Монако» на неделе потерпел обидное поражение от «Бенфики» в Лиге чемпионов: монегаски в меньшинстве повели в счете на 67-й минуте, но пропустили дважды в заключительные 10 минут основного времени (2:3). В результате команда Головина прервала серию из трех побед, две из которых были добыты в лиге 1. Всего в чемпионате у нее восемь выигранных матчей (больше — 10 — только у «ПСЖ») и две неудачи (меньше — 0 — все у тех же парижан).

«Марсель» — преследователь «Монако», но у провансальцев нет стабильности. В семи последних играх они теряли очки с «Осером» (1:3), «Страсбуром» (0:1), «Анже» (1:1) и «ПСЖ» (0:3). Также хозяева предстоящего матча потеряли сразу шестерых футболистов из-за травм. Победить «Монако» им будет тяжело.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 1.70.

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