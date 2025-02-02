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«Милан» — «Интер»: миланское дерби вновь получится результативным

Прогноз на матч серии А «Милан» — «Интер» 2 февраля 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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2 февраля в 23-м туре серии А пройдет миланское дерби. «Милан» и «Интер» встретятся на стадионе «Джузеппе Меацца», главный арбитр Даниэле Киффи даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Италия. Серия А. 23-й тур.
02 февр, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Интер

Аналитики букмекерских компаний отдали предпочтение нерадзурри: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.87, что составляет примерно 52 % вероятности. Успех номинальных хозяев дан за 4.30 (22 %), даже ничья предложена с меньшей котировкой 3.70 (26 %).

В этом сезоне «Милан» дважды победил в дерби — в первом круге чемпионата (2:1) и в финале Суперкубка Италии (3:2). Вероятность непоражения россонери в предстоящем поединке оценена в 1.97.

Три наиболее ожидаемых экспертами исхода встречи отражают превосходство «Интера»:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 7.40;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.02.

Рынок «обе забьют» дан за 1.71, обратный вариант — за 2.12.

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Прогноз на матч «Милан» — «Интер»

Миланское дерби нередко получается результативным: в семи из предыдущих 10 команды забили на двоих минимум три мяча. В четырех последних встречах команд также зашел рынок «обе забьют». Оба условия были выполнены и в двух очных матчах клубов в этом сезоне. Вдобавок «Интер» является с отрывом самым результативным в серии А — в среднем за 90 минут заколачивает 2,62 гола.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 2.17.

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