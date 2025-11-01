Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

1 ноября, 13:35

«Дома россонери хороши, но и «Рома» сейчас на ходу». Прогноз Адамяна на главный матч тура в Италии

Пауло Дибала и Марио Эрмосо.
Фото Global Look Press

Известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян дал прогноз на матч 10-го тура чемпионата Италии. «Милан» примет «Рому» 2 ноября в 22.45 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур.
02 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:0
Рома

В какой форме «Милан»

«Милан» сыграл вничью в трех из четырех предыдущих туров и лишился лидерства в Серии А. Россонери открыли счет и против «Пизы» (2:2), и против «Аталанты» (1:1), но не удержали преимущество и теперь отстают на три очка от лидеров «Наполи» и «Ромы», а идущему вровень «Интеру» уступают по разнице мячей.

Подопечные Массимилиано Аллегри остаются непобежденными в девяти последних матчах (шесть побед и три ничьих), а дома не знают поражений в пяти играх подряд, из которых в четырех взяли верх. На родном «Сан-Сиро» хозяева потеряли очки только с новичками серии А «Кремонезе» (1:2) и «Пизой», а еще получили более легкий календарь по сравнению с конкурентами по гонке за скудетто из-за неучастия в еврокубках.

Рафаэл Леау забил три мяча в трех недавних играх, а новичок Самуэле Риччи совершил по результативному действию в обеих встречах за неделю (гол+пас). У «Милана» травмированы защитник Первис Эступиньян, полузащитники Адриен Рабьо и Ардон Яшари, а еще лучший бомбардир Кристиан Пулишич. Под вопросом участие Леау.

В какой форме «Рома»

«Рома» проводит уверенный старт сезона и делит первую строчку в турнирной таблице с «Наполи», уступая по разнице мячей. Команда демонстрирует сбалансированный футбол, сочетая надежную оборону с эффективными действиями в атаке.

Кристофер Мартинс (&laquo;Спартак&raquo;).«Спартак» победил в обоих матчах после возвращения Станковича и едет в Краснодар. «Быки» мощно провели октябрь и снова лидируют

Назначение Джан Пьеро Гасперини на пост главного тренера стало поворотным моментом для римлян. Коллектив быстро адаптировался к новым требованиям и заметно прибавил в дисциплине, прессинге и организации игры. Сейчас «Рома» выглядит одной из самых стабильных и тактически выстроенных команд Серии А, успешно выступая как дома, так и на выезде.

Ранее «волки» одержали победы над «Сассуоло» (1:0) и «Пармой» (2:1). Ключевую роль в успехах команды играет Пауло Дибала. Аргентинец признан лучшим игроком двух последних встреч, в которых отличился результативными действиями.

Оборона «Ромы» демонстрирует образцовую надежность: всего четыре пропущенных мяча с начала чемпионата — это лучший показатель в серии А. Вратарь Миле Свилар «засушил» пять матчей в этом сезоне, а еще 16 — в прошлом.

В распоряжении Гасперини почти все ключевые исполнители: вне игры только защитник Анхелиньо. Под вопросом остается участие нападающего Эвана Фергюсона.

Йозуа Киммих (&laquo;Бавария&raquo;).«Бавария» не побеждала «Байер» в Бундеслиге ровно три года. Теперь мюнхенцы в лучшей форме, чтобы прервать серию

«Милан» — «Рома»: статистика личных встреч

Россонери не сумели обыграть «Рому» в прошлом чемпионате (1:1, 1:3), но прошли соперника в Кубке Италии (3:1). В сезоне-2023/24 «Милан» дважды победил римлян в Серии А (2:1 и 3:1), но дважды уступил в Лиге Европы (0:1 и 1:2).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Милан» — «Рома» 2 ноября

«Приятно видеть «Рому» среди лидеров гонки за скудетто, но удержаться вровень с «Наполи» после выезда на «Сан-Сиро» будет сложно. «Милан» с Аллегри выдал классное начало сезона, но трижды сыграл вничью за четыре прошлых тура. Дома россонери хороши, но и «Рома» сейчас на ходу, поэтому команды точно обменяются голами», — считает Адамян.

В букмекерской компании FONBET на вариант «обе забьют» в предстоящем матче «Милана» и «Ромы» можно поставить за коэффициент 1.92.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Telegram Дзен Max
Читайте также
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя