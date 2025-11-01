«Дома россонери хороши, но и «Рома» сейчас на ходу». Прогноз Адамяна на главный матч тура в Италии

Известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян дал прогноз на матч 10-го тура чемпионата Италии. «Милан» примет «Рому» 2 ноября в 22.45 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур.

02 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)

В какой форме «Милан»

«Милан» сыграл вничью в трех из четырех предыдущих туров и лишился лидерства в Серии А. Россонери открыли счет и против «Пизы» (2:2), и против «Аталанты» (1:1), но не удержали преимущество и теперь отстают на три очка от лидеров «Наполи» и «Ромы», а идущему вровень «Интеру» уступают по разнице мячей.

Подопечные Массимилиано Аллегри остаются непобежденными в девяти последних матчах (шесть побед и три ничьих), а дома не знают поражений в пяти играх подряд, из которых в четырех взяли верх. На родном «Сан-Сиро» хозяева потеряли очки только с новичками серии А «Кремонезе» (1:2) и «Пизой», а еще получили более легкий календарь по сравнению с конкурентами по гонке за скудетто из-за неучастия в еврокубках.

Рафаэл Леау забил три мяча в трех недавних играх, а новичок Самуэле Риччи совершил по результативному действию в обеих встречах за неделю (гол+пас). У «Милана» травмированы защитник Первис Эступиньян, полузащитники Адриен Рабьо и Ардон Яшари, а еще лучший бомбардир Кристиан Пулишич. Под вопросом участие Леау.

В какой форме «Рома»

«Рома» проводит уверенный старт сезона и делит первую строчку в турнирной таблице с «Наполи», уступая по разнице мячей. Команда демонстрирует сбалансированный футбол, сочетая надежную оборону с эффективными действиями в атаке.

Назначение Джан Пьеро Гасперини на пост главного тренера стало поворотным моментом для римлян. Коллектив быстро адаптировался к новым требованиям и заметно прибавил в дисциплине, прессинге и организации игры. Сейчас «Рома» выглядит одной из самых стабильных и тактически выстроенных команд Серии А, успешно выступая как дома, так и на выезде.

Ранее «волки» одержали победы над «Сассуоло» (1:0) и «Пармой» (2:1). Ключевую роль в успехах команды играет Пауло Дибала. Аргентинец признан лучшим игроком двух последних встреч, в которых отличился результативными действиями.

Оборона «Ромы» демонстрирует образцовую надежность: всего четыре пропущенных мяча с начала чемпионата — это лучший показатель в серии А. Вратарь Миле Свилар «засушил» пять матчей в этом сезоне, а еще 16 — в прошлом.

В распоряжении Гасперини почти все ключевые исполнители: вне игры только защитник Анхелиньо. Под вопросом остается участие нападающего Эвана Фергюсона.

«Милан» — «Рома»: статистика личных встреч

Россонери не сумели обыграть «Рому» в прошлом чемпионате (1:1, 1:3), но прошли соперника в Кубке Италии (3:1). В сезоне-2023/24 «Милан» дважды победил римлян в Серии А (2:1 и 3:1), но дважды уступил в Лиге Европы (0:1 и 1:2).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Милан» — «Рома» 2 ноября

«Приятно видеть «Рому» среди лидеров гонки за скудетто, но удержаться вровень с «Наполи» после выезда на «Сан-Сиро» будет сложно. «Милан» с Аллегри выдал классное начало сезона, но трижды сыграл вничью за четыре прошлых тура. Дома россонери хороши, но и «Рома» сейчас на ходу, поэтому команды точно обменяются голами», — считает Адамян.

В букмекерской компании FONBET на вариант «обе забьют» в предстоящем матче «Милана» и «Ромы» можно поставить за коэффициент 1.92.

