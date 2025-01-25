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«Наполи» — «Ювентус»: Конте нанесет «Юве» первое поражение в серии А

Прогноз на матч серии А «Наполи» — «Ювентус» 25 января 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Ромелу Лукаку («Наполи»).
Фото Getty Images
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Одно из главных событий 22-го тура серии А — встреча лидера турнирной таблицы «Наполи» и «Ювентуса». Игра пройдет 25 января на стадионе «Диего Армандо Марадона», начало запланировано на 20.00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Прямую трансляцию игры покажет телеканал «Матч ТВ».

Италия. Серия А. 22-й тур
25 янв, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Ювентус

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что у хозяев больше шансов на успех: поставить на неаполитанцев можно с коэффициентом 2.12, вероятность этого исхода — около 46%. Выигрыш «Старой синьоры» дан за 3.90 (24%), даже ничья идет за меньшие 3.10 (30%).

«Ювентус» не потерпел еще ни одного поражения в этом розыгрыше серии А. Рынок на непоражение туринцев в предстоящей встрече оценен в 1.72.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка выглядят следующим образом:

• 0:0 и победа «Наполи» 1:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.50, обратный вариант доступен за 1.55.

Рынок на обмен забитыми мячами идет за 2.12, опция «обе забьют — нет» предложена за 1.68.

Кенан Йылдыз (&laquo;Ювентус&raquo;). Обыгрывать «Юве» на «Диего Армандо Марадона» — уже традиция для «Наполи». Но в этом сезоне туринцы — чемпионы Европы по ничьим

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Ювентус»

Команда Тьяго Мотты не потерпела ни одного поражения в серии А, но целых 13 раз сыграла вничью и расположилась только на шестой строчке. При этом непобедимы туринцы только в чемпионате: в ЛЧ еще в октябре уступили «Штутгарту» (0:1), а в январе проиграли «Милану» в полуфинале Суперкубка Италии (1:2). В последнее время «Старая синьора» почти не побеждает — всего один успех в предыдущих шести матчах во всех турнирах.

«Наполи» находится в куда более выгодной форме: лидирует в серии А и одержал шесть побед подряд в чемпионате. А в последних девяти турах у команды Антонио Конте набралось восемь выигрышей. Причем адзурри справляются и с топовыми оппонентами: в прошлом матче разделались с «Аталантой» (3:2), а в начале января разгромили «Фиорентину» (3:0).

Рекомендуемая ставка: победа «Наполи» за 2.12.

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