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Норвегия — Казахстан: где смотреть матч Лиги наций 17 ноября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Норвегия — Казахстан 17 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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17 ноября сборная Казахстана в заключительном туре Лиги наций сыграет на выезде с Норвегией. Встреча на стадионе «Уллевол» в Осло начнется в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Яспер Вергот из Бельгии.

Лига наций B. Группа 3
17 нояб, 20:00. Ullevaal (Осло)
Норвегия
Казахстан

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что Казахстан ждет разгром. На его победу можно поставить с коэффициентом 27.0, что примерно 1% вероятности исхода. Ничья идет за 10.0 (7%), успех Норвегии — за 1.09 (92%).

Если гости чудом не уступят, сыграет пари за 7.30.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 предложены за одинаковые 1.90. Обмен голами доступен за 2.50, вариант «обе забьют — нет» — за 1.48.

На то, что команда Черчесова сдержит натиск соперника и проиграет с разницей не более двух мячей — Ф2(+2.5), можно поставить за 1.83. Ф1(-2.5) оценена в 1.97.

Победа Норвегии всухую идет за 1.57, с пропущенным мячом — за 2.27.

Игрок сборной Германии Флориан Вирц (№ 17) в&nbsp;матче Лиги наций против Боснии (7:0). 16&nbsp;ноября 2024 года. Голевой рекорд Германии, Молдавии обеспечил повышение чудо-гол воспитанника «ПСЖ», Азербайджан провалился с Фернанду Сантушем

Три наиболее вероятных точных счета говорят о беспрецедентном превосходстве Норвегии:

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