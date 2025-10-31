Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

31 октября, 21:25

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: команда Аморима подарит болельщикам голы

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок

1 ноября в 10-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Ноттингем Форест». Встреча на стадионе «Сити Граунд» начнется в 18.00 по московскому времени со свистком арбитра Даррена Ингланда. В России игра легально транслироваться не будет.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур.
01 ноября, 18:00. City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
2:2
Манчестер Юнайтед

«МЮ» — фаворит у букмекеров. На победу команды Аморима в предстоящем матче в FONBET можно поставить с коэффициентом 2.03, что примерно 49% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.75 (22%), успех «Ноттингема» — за чуть меньшие 3.40 (29%).

На то, что хозяева не уступят (1Х), предложена котировка 1.80. Два последних матча между командами завершились в пользу «лесников».

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.10. Вариант «обе забьют» доступен за 1.63, обратный исход — за 2.20.

На то, что манкунианцы отправят в ворота соперника минимум два мяча, выставлен коэффициент 1.90.

Привлекательный вариант: «победа «МЮ» и тотал больше 5.5 угловых в исполнении команды Аморима» за 4.15.

Мойзес Кайседо (&laquo;Челси&raquo;).«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в четырех дерби подряд. Еще одна победа приблизит синих к топ-5

Прогноз и ставка на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»

«МЮ», кажется, выздоравливает: впервые с января выиграл три матча подряд, причем одолел ни кого-нибудь, а «Ливерпуль» и крепкие «Сандерленд» с «Брайтоном». У «Ноттингема» же всего одна победа в 11 последних встречах. Тем не менее, не думаю, что для манкунианцев предстоящая игра получится очень простой — все-таки в обороне у команды есть определенные проблемы. Скорее всего, матч получится обоюдоострым и богатым на голы.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

АРХИВ

Telegram Дзен Max
Читайте также
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя