«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: команда Аморима подарит болельщикам голы

1 ноября в 10-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Ноттингем Форест». Встреча на стадионе «Сити Граунд» начнется в 18.00 по московскому времени со свистком арбитра Даррена Ингланда. В России игра легально транслироваться не будет.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур.

01 ноября, 18:00. City Ground (Ноттингем)

«МЮ» — фаворит у букмекеров. На победу команды Аморима в предстоящем матче в FONBET можно поставить с коэффициентом 2.03, что примерно 49% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.75 (22%), успех «Ноттингема» — за чуть меньшие 3.40 (29%).

На то, что хозяева не уступят (1Х), предложена котировка 1.80. Два последних матча между командами завершились в пользу «лесников».

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.10. Вариант «обе забьют» доступен за 1.63, обратный исход — за 2.20.

На то, что манкунианцы отправят в ворота соперника минимум два мяча, выставлен коэффициент 1.90.

Привлекательный вариант: «победа «МЮ» и тотал больше 5.5 угловых в исполнении команды Аморима» за 4.15.

Прогноз и ставка на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»

«МЮ», кажется, выздоравливает: впервые с января выиграл три матча подряд, причем одолел ни кого-нибудь, а «Ливерпуль» и крепкие «Сандерленд» с «Брайтоном». У «Ноттингема» же всего одна победа в 11 последних встречах. Тем не менее, не думаю, что для манкунианцев предстоящая игра получится очень простой — все-таки в обороне у команды есть определенные проблемы. Скорее всего, матч получится обоюдоострым и богатым на голы.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру