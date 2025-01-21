21 января в четвертьфинале Australian Open сойдутся финалисты прошлогодней Олимпиады — Новак Джокович и Карлос Алькарас. Серб и испанец, занимающие седьмое и третье место рейтинга ATP соответственно, выйдут на корт не ранее 12.30 по московскому времени. В России легально матч с их участием показан не будет. Счет личного противостояния — 4:3 в пользу Ноле.

Впрочем, фаворитом предстоящего поединка, по мнению аналитиков букмекерской компании FONBET, считается Алькарас. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55, что примерно 65% вероятности исхода. Триумф Джоковича котируется за 2.55 (35%).

Если соперники разыграют хотя бы 40 геймов, сыграет пари за 1.76. А вот ТМ 39.5 идет за 1.94.

Выигрыш Новака с форой (+3.5) гейма доступен за 1.85. Если же Карлос победит с разницей в четыре и более гейма, пройдет ставка за 1.95.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 3:0 в пользу испанца за 3.50. При этом победу Джоковича минимум в двух партиях они оценили в 1.80.

Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Карлос Алькарас

Хотя Джокович ведет у Алькараса 4:3 по личным встречам, выиграл у него последний матч на Олимпиаде в Париже и обе встречи на харде, фаворитом предстоящего поединка с серьезным запасом считается испанец. Этому есть объяснение: на Australian Open Карлос выглядит предпочтительнее Новака. За четыре встречи третья ракетка мира отдал всего один сет (на тай-брейке Боржешу), выиграл на отказе Дрейпера матч четвертого круга и провел на корте семь часов против 11 у Джоко.

Не забываем, что между теннисистами разница в 16 лет, что, безусловно, скажется в душных и сковывающих погодных условиях Мельбурна. Многое говорит о том, что Карлос заберет этот матч, причем с комфортной разницей.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-2.5) по геймам за 1.75.

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