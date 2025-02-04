5 февраля «Арсенал» навестит «Ньюкасл» в ответной полуфинальной игре Кубка лиги. Она пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Саймон Хупер. Матч в России не покажут.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала.

05 февр, 23:00. St James' Park (Ньюкасл)

Аналитики склоняются к победе гостей: на «канониров» предложили котировку 2.15, это около 41% вероятности. Выигрыш «Ньюкасла» оценили в 3.15 (32%). Ничья идет за 3.70 (27%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.

«Обе забьют» дали за 1.67, обратный рынок доступен за 2.13.

Специалисты уверены, что «сороки» окажутся в финале: это событие представили за 1.16. Коэффициент на проход «Арсенала» — 5.20.

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Арсенал»

В первой встрече «канониры» уступили на «Эмирейтс» (0:2), но к ответной игре подходят на моральном подъеме после разгрома «Манчестер Сити» (5:1). Парней Эдди Хау во второй половине января шатает: победы над борющимися за выживание «Вулверхэмптоном» (3:0) и «Саутгемптоном» (3:1) разбавили домашние поражения от «Борнмута» (1:4) и «Фулхэма» (1:2). Лондонцы тоже способны наказать «сорок» за уязвимости в обороне. Но необходимость ликвидировать разницу в два мяча провоцирует команду Микеля Артеты раскрываться сильнее обычного. Такой рисунок подарит много голов в обе стороны.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.10.