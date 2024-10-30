Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 08:15

«Ньюкасл» — «Челси»: команды сыграют друг с другом во второй раз за три дня

Прогноз на матч Кубка лиги «Ньюкасл» — «Челси» 30 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
«Челси» — «Ньюкасл».
Фото Getty Images
Telegram Дзен

30 октября «Ньюкасл» примет «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр — Крис Кавана. Игру в России не покажут.

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
30 окт, 22:45. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Челси

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев: на «сорок» предложили котировку 2.49, это около 40% вероятности. Успех «Челси» оценили в 2.60 (38%). Ничья идет за 3.40 (22%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.20. Соперники преодолели «верх» по голам в двух поединках подряд.

«Обе забьют» дали за 1.52, обратный рынок доступен за 2.42.

Наиболее ожидаемый итог основного времени, по мнению экспертов, ничья со счетом 1:1. Этот результат представили с коэффициентом 6.00.

Криштиану Роналду (&laquo;Аль-Наср&raquo;). Роналду вновь далек от титула в Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» штампует победы — даже Неймар вернулся после травмы

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Челси»

В пяти прошлых поединках с участием синих из шести отличились обе команды и был пробит верх по голам. Последним соперником лондонцев на этом отрезке были как раз «сороки» — три дня назад клубы встречались на «Стэмфорд Бридж» в девятом туре АПЛ. Черно-белые уступили (1:2), продлили безвыигрышную серию до трех матчей, а теперь попробуют взять реванш на родном «Сент-Джеймс Парк».

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.74.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
ставки

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Неожиданный промах Роналду с пенальти. Из-за него «Аль-Наср» снова остался без кубка
«МЮ» выгнал тен Хага и купил нового тренера за 10 млн. Что происходит в «Манчестер Юнайтед»
У велогонщика Погачара похитили двоюродную сестру
Следователи проведут проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
Овечкин за две минуты забил два гола и сократил отставание от Гретцки до 37 шайб
Ошибку в законе Ньютона обнаружили спустя более 300 лет
Сегодня
Вчера
Неделя