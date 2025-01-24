Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 19:10

OLIMPBET объявляет о запуске первого в индустрии масштабного розыгрыша автомобилей

Telegram Дзен

Букмекерская компания OLIMPBET объявляет о запуске уникального розыгрыша, который станет самым масштабным в истории российского беттинга. Совместно с хоккейными клубами-партнерами в КХЛ компания разыграет премиальные автомобили Aito Seres M5 и эксклюзивный бизнес-седан Лада Aura совместно с ХК «Лада».

Финальные розыгрыши пройдут в феврале и марте 2025 года на спортивных аренах Москвы, Подмосковья, Тольятти, Череповца, Хабаровска и Владивостока. Принять участие смогут все любители хоккея. Для этого достаточно делать ставки на хоккей на сайте или в приложении OLIMPBET.

Помимо автомобилей, у участников будет возможность выиграть и другие ценные призы: техника (iPhone, PlayStation 5), билеты на хоккейные матчи и фирменную спортивную атрибутику от OLIMPBET.

«Как главный хоккейный букмекер, мы рады провести такой масштабный розыгрыш именно среди хоккейной аудитории. Для нас важно добавлять эмоций болельщикам и дарить им настоящий праздник», — прокомментировал Константин Гусев, директор по развитию OLIMPBET.

Компания OLIMPBET продолжает активно поддерживать хоккей и радовать своих клиентов уникальными предложениями и акциями. Букмекер совсем скоро объявит о старте розыгрыша и поделится новыми подробностями. Следите за новостями и приходите на матчи, чтобы испытать удачу и побороться за ценные призы!

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «ОЛИМП». ИНН 7726705980

Erid: 2VfnxvemrGg

Читайте также
Анкалаев проведет бой с Перейрой за пояс чемпиона UFC 8 марта
Орбан сообщил о потере Венгрией €19 млрд из-за санкций ЕС против РФ
Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд»
Российские бойцы нашли тела скованных цепями солдат ВСУ в Харьковской области
Что говорят об Овечкине после его 875-й шайбы в НХЛ
Минюст внес в реестр иноагентов рэпера Влади
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя