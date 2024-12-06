6 декабря в 14-м туре лиги 1 встретятся «Осер» и «ПСЖ». Матч состоится на стадионе «Аббе-Дешам» и стартует в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Жереми Пиньяр. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Winline назвали парней Луиса Энрике безоговорочными фаворитами: взять их победу можно с коэффициентом 1.37, это приблизительно 67% вероятности. Успех «Осера» идет за 6.80 (15%) — это наименее ожидаемый исход. Ничью предложили за 5.40 (18%).

«ПСЖ» не выиграл в двух матчах подряд. Верите, что хозяева продлят серию? Опцию 1Х оценили в 3.01.

Тотал больше трех мячей доступен за 1.56, ТМ 3 — за 2.32.

Рынок на обмен голами представлен за 1.61. На «обе забьют — нет» дали котировку 2.23.

Парижане открывали счет в первом тайме в шести последних турах лиги 1. На то, что это произойдет снова, можно поставить за 1.68.

Четыре из пяти наиболее вероятных, по мнению экспертов, результатов игры указывают на победу команды Матвея Сафонова:

2:0 и 2:1 — за 7.80;

3:0 и 3:1 — за 9.20;

1:1 — за 9.80.

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