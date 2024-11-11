PARI поздравила «Нефтехимик» с 1000-м матчем в КХЛ и подарила золотые шлемы

29 октября хоккейный «Нефтехимик» провел 1000-й матч в Континентальной хоккейной лиге. В честь этого события букмекерская компания PARI приготовила подарок для своего партнера.

Празднование в честь 1000-й игры «Нефтехимика» в КХЛ состоится на матче с «Барысом» 11 ноября. Именно с этой командой нижнекамцы встретились в своем дебютном матче в лиге. К торжественному событию компания подготовила подарок для клуба. Хоккеисты «Нефтехимика» выйдут на матч в оригинальных золотых шлемах.

«Нефтехимик».

После матча при поддержке фонда «Пари и побеждай» состоится аукцион среди компаний — партнеров «Нефтехимика». Все вырученные средства пойдут в МАОУ «Нижнекамская школа-интернат «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья».

«Нефтехимик» из Нижнекамска выступает в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году. За это время клуб из Республики Татарстан девять раз выходил в плей-офф. Лучший результат команды — четвертьфинал Кубка Гагарина в сезоне-2009/10.