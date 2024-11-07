«Пари с Сергачевым». Звезда хоккея поможет реконструировать спортивную площадку в Наровчате

В октябре российский защитник хоккейного клуба «Юта» Михаил Сергачев совместно с благотворительным фондом «Пари и побеждай» запустил проект «Пари с Сергачевым». Благодаря двум голам и семи голевым передачам Михаила за «Юту» в октябре удалось собрать 882 тысячи рублей. Средства пойдут на модернизацию спортивных объектов в селе Наровчат Пензенской области.

Местные активисты оставили заявку на сайте проекта. В Наровчате — на родине русского писателя Александра Куприна — сегодня проживает около пяти тысяч человек. В селе есть детская спортивная школа. Для многих детей это единственная возможность заниматься любимым видом спорта: футболом, волейболом, баскетболом и хоккеем. Однако не вся инфраструктура школы находится в хорошем состоянии. Например, футбольное поле требует обновления: новой разметки и установки ворот с сеткой.

Село Наровчат Пензенской области.

Хоккейная площадка также нуждается в ремонте: нужно заменить ограждения, покрасить бортики, закупить оборудование для заливки льда. На эти и другие работы по модернизации спортшколы будут переведены средства, вырученные в ходе проекта «Пари с Сергачевым» в октябре.

«Мы подали заявку в конце сентября и не очень верили, что организаторы проекта выберут нас. Но потом с нами связались сотрудники фонда, и мы рассказали им о том, что нужно нашей спортивной школе. Начали следить за выступлениями Михаила Сергачева, и, поверьте, у него не было в октябре более преданных болельщиков, чем мы. Теперь благодаря Михаилу в школе появится новый инвентарь и экипировка, а у детей ? еще больше возможностей заниматься спортом. Так наш Наровчат стал символом того, что желания сбываются, если их загадывают и исполняют неравнодушные люди. Огромное спасибо фонду «Пари и побеждай» и замечательному проекту», — сказал активист Антон Кривоногов.

Село Наровчат Пензенской области.

«Этот проект невероятно мотивирует и придает дополнительную ответственность. Я рад, что у меня есть возможность набранными очками помогать команде не только побеждать, но и делать добрые дела. Спасибо всем, кто поддерживает меня с этим проектом. В конце месяца получилось поднажать, чтобы пополнить наш бюджет проекта. Надеюсь, смогу и дальше сохранять этот темп, по крайней мере буду очень стараться для этого», ? поделился Михаил Сергачев.

Проект «Пари с Сергачевым» продлится в течение сезона НХЛ-2024/25. Каждое результативное действие хоккеиста оценивается в 98 тысяч рублей. Ежемесячно команда благотворительного фонда «Пари и побеждай» будет выбирать один спортивный объект для оказания помощи.

В ноябре команда проекта «Пари с Сергачевым» займется реконструкцией спортивной площадки при школе-интернате «Эверест» для детей и подростков с ДЦП в Екатеринбурге. Заявку подала региональная Физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация футбола лиц с заболеванием церебральным параличом».