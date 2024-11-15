PARI вошла в один из самых престижных рейтингов работодателей России по версии Forbes

В текущем году в рейтинге Forbes представлено 167 лучших работодателей России. В него впервые вошла букмекерская компания PARI, которая заняла позицию в группе «Бронза».

Согласно оценке рейтинга Forbes, PARI получила бронзу по показателям «Экология» (E) и «Корпоративное управление» (G), а в категории «Сотрудники и общество» (S) — золото.

БК активно инвестирует в развитие своих сотрудников, создавая комфортные условия труда и возможности для их роста. В 2024 году компания запустила отдел по развитию талантов. Это позволило значительно повысить уровень корпоративного обучения и карьерного роста для сотрудников на всех уровнях. Кроме того, персонал часто отмечает благоприятную атмосферу в офисе для совместного отдыха и командного взаимодействия. Все это способствует не только повышению результативности работы бизнеса, но и формированию крепкой корпоративной культуры, основанной на взаимном уважении и поддержке.

«Мы рады тому, что оказались в этом важном рейтинге среди крупных и известных работодателей. Это приятное подтверждение наших заслуг со стороны экспертного сообщества. Как молодая компания мы гордимся тем, что можем быть одновременно эффективными и комфортными, с понятным вектором развития и фокусом на благополучие сотрудников», — поделилась Вера Климанова, вице-президент по организационному развитию PARI.

Рейтинг лучших работодателей составляется Forbes по методологии, разработанной в 2021 году. Эксперты оценивают компании по ключевым показателям ESG-повестки, но не присваивают участникам конкретные места, а распределяют их по четырем группам — «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». В этом году букмекерская компания PARI стала одной из двух беттинговых компаний, которые были представлены в рейтинге.