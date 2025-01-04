Проигрыши отменяются! PARI вернет клиентам не зашедшую ставку из 2024 года

Во время новогодних праздников букмекерская компания PARI приготовила сюрприз для своих клиентов. Начиная с 4 января у игроков будет возможность вернуть одну из проигранных в 2024 году ставок благодаря акции под названием «Камбэчная».

Клиенты компании, у которых ставка не сыграла как минимум 10 раз в течение 2024 года, получат возможность вернуть одно пари в виде фрибета — в размере одной из не зашедших ставок.

«Камбэчная» будет проходить в мобильном приложении букмекера. Заходи в приложение и совершай мощный камбэк!