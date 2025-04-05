5 апреля «ПСЖ» и «Анже» откроют субботнюю программу 28-го тура лиги 1. Матч состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и стартует в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр — Марк Болленжье. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Франция. Лига 1. 28-й тур.

05 апреля, 18:00. Parc des Princes (Париж)

Эксперты назвали парней Луиса Энрике безоговорочными фаворитами: взять их победу можно с коэффициентом 1.15, это приблизительно 85% вероятности. Успех черно-белых идет за 18.0 (5%) — это наименее ожидаемый исход. Ничью предложили за 9.50 (10%).

«Анже» проиграл в четырех турах подряд. Верите, что гости прервут серию на «Парк де Пренс»? Опцию Х2 оценили в 5.50.

Тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.65, ТМ 3.5 — за 2.25.

На то, что команды огорчат друг друга, можно поставить за 1.87. На «обе забьют — нет» дали котировку 1.93.

В первом круге парижане поразили ворота «Анже» четыре раза (4:2). Индивидуальный тотал красно-синих больше 3.5 гола представлен за 2.20.

Три наиболее вероятных, по мнению специалистов, результата игры указывают на победу хозяев: