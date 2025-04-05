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5 апреля, 14:15

«ПСЖ» — «Анже»: где смотреть матч лиги 1 5 апреля 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча лиги 1 «ПСЖ» — «Анже» 5 апреля 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).
Фото Global Look Press
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5 апреля «ПСЖ» и «Анже» откроют субботнюю программу 28-го тура лиги 1. Матч состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и стартует в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр — Марк Болленжье. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Франция. Лига 1. 28-й тур.
05 апреля, 18:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Анже

Эксперты назвали парней Луиса Энрике безоговорочными фаворитами: взять их победу можно с коэффициентом 1.15, это приблизительно 85% вероятности. Успех черно-белых идет за 18.0 (5%) — это наименее ожидаемый исход. Ничью предложили за 9.50 (10%).

«Анже» проиграл в четырех турах подряд. Верите, что гости прервут серию на «Парк де Пренс»? Опцию Х2 оценили в 5.50.

Тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.65, ТМ 3.5 — за 2.25.

На то, что команды огорчат друг друга, можно поставить за 1.87. На «обе забьют — нет» дали котировку 1.93.

Эсекиель Барко (&laquo;Спартак&raquo;).«Спартак» снизил свои шансы на титул после осечки в Грозном. На «Ростов Арене» красно-белым нужна только победа

В первом круге парижане поразили ворота «Анже» четыре раза (4:2). Индивидуальный тотал красно-синих больше 3.5 гола представлен за 2.20.

Три наиболее вероятных, по мнению специалистов, результата игры указывают на победу хозяев:

  • 3:0 — за 8.00;

  • 2:0 — за 9.00;

  • 4:0 — за 9.50.
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