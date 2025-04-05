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5 апреля, 06:15

«ПСЖ» — «Анже»: парижане забили 3+ мяча в пяти турах подряд

Прогноз на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Анже» 5 апреля 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
ФК «ПСЖ».
Фото Global Look Press
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5 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже сыграют «ПСЖ» и «Анже». Стартовый свисток судьи Марка Болленжье прозвучит в 18.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч 28-го тура чемпионата Франции в прямом эфире.

Франция. Лига 1. 28-й тур.
05 апреля, 18:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Анже

По мнению аналитиков, у гостей нет шансов на три очка: поставить на выигрыш «Анже» можно с коэффициентом 18.0, это около 5% вероятности. Победу «ПСЖ» предложили с котировкой 1.15 (85%). Ничья доступна за 9.50 (10%).

Тотал больше 3.5 мяча дали за 1.65, ТМ 3.5 — за 2.25.

Вариант «обе забьют» оценен за 1.87, обратный рынок — за 1.93.

Успех парижан с форой (-2.5) идет за 1.95. Опцию Ф (+2.5) для черно-белых представили за 1.88.

Вильмар Барриос (&laquo;Зенит&raquo;).Этой весной «Зенит» пропустил только от «Спартака». Но на «РЖД Арене» легко не будет — особенно после провала «Локо» в Самаре

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Анже»

Черно-белые проиграли в четырех турах подряд с общим счетом 0:11. У парней Лучо Энрике не возникнет проблем с тем, чтобы продлить эту серию. Ведь парижане — самая результативная команда чемпионата Франции с 79 голами, в атаке которой зажигают Усман Дембеле, Брэдли Барколя, Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия и Гонсалу Рамуш. В пяти прошлых матчах лиги 1 из восьми красно-синие победили с разницей в 3+ мяча. В субботу «ПСЖ» подарит зрителям «Парк де Пренс» еще одно результативное представление.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-2.5) за 1.95.

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ФК Анже
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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