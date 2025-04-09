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9 апреля, 12:15

«ПСЖ» — «Астон Вилла»: где смотреть матч Лиги чемпионов 9 апреля 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Астон Вилла» 9 апреля 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Усман Дембеле («ПСЖ»).
Фото Global Look Press
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9 апреля «ПСЖ» встретится с «Астон Виллой» в первой четвертьфинальной игре Лиги чемпионов. Она состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Маурицио Мариани из Италии. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. 1/4 финала.
09 апреля, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:1
Астон Вилла

Специалисты отдали предпочтение хозяевам: взять выигрыш «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.40, это около 68% вероятности. Ничью оценили в 5.30 (19%), победу бирмингемцев — в 7.90 (13%).

Считаете, что «Астон Вилла» не уступит на «Парк де Пренс»? Хватайте опцию Х2 за 2.95.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.50. «Обе забьют» идет за 1.80, обратный вариант — за 2.00.

На то, что парижане не пропустят от «львов», дали котировку 2.20.

Гави (&laquo;Барселона&raquo;).«Барселона» не проигрывает с прошлого года. «Боруссия» не удержит набравших ход каталонцев

На стадии 1/8 финала парни Унаи Эмери уверенно разобрались с «Брюгге» (3:1, 3:0). Тотал больше одного мяча в исполнении «Виллы» доступен за 2.80.

Четыре самых вероятных результата встречи, по версии экспертов, указывают на победу «ПСЖ»:

  • 2:0 и 2:1 — за 8.00 и 9.00;

  • 1:0 и 3:0 — за 9.50.
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