9 апреля «ПСЖ» встретится с «Астон Виллой» в первой четвертьфинальной игре Лиги чемпионов. Она состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Маурицио Мариани из Италии. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. 1/4 финала.

09 апреля, 22:00. Parc des Princes (Париж)

Специалисты отдали предпочтение хозяевам: взять выигрыш «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.40, это около 68% вероятности. Ничью оценили в 5.30 (19%), победу бирмингемцев — в 7.90 (13%).

Считаете, что «Астон Вилла» не уступит на «Парк де Пренс»? Хватайте опцию Х2 за 2.95.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.50. «Обе забьют» идет за 1.80, обратный вариант — за 2.00.

На то, что парижане не пропустят от «львов», дали котировку 2.20.

На стадии 1/8 финала парни Унаи Эмери уверенно разобрались с «Брюгге» (3:1, 3:0). Тотал больше одного мяча в исполнении «Виллы» доступен за 2.80.

Четыре самых вероятных результата встречи, по версии экспертов, указывают на победу «ПСЖ»: